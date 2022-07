David Hasselhoff: à 29 ans, sa fille mannequin "plus size" fait sensation

Alberte à Miami. Si son paternel est devenu célèbre grâce aux plages de Malibu, c'est sur les podiums qu'Hayley se sent chez elle. À 29 ans, la fille de David Hasselhoff est en effet un mannequin "plus size" à succès.

Ce dimanche 17 juillet, la jeune femme a brillé en Floride lors la Miami Swim Week, un événement dédié aux tendances maillots de bain. La blonde a mis ses rondeurs au service de la marque spécialisée Cupshe lors d'un défilé où les influences surf étaient à l'honneur.

Hayley Hasselhoff est mannequin depuis 15 ans et a même été le plus premier modèle plus size à s'offrir la couverture de Playboy en Europe."Il adore ça. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, et mon père me conduisait à mes castings quand j'étais enfant. Il est tellement, tellement fier de moi", avait-elle confié à Fox News en 2015.