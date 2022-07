Johnny Depp: cette mystérieuse femme rousse qui ne le quitte plus

Depuis l'annonce du verdict en sa faveur au mois de juin, Johnny Depp donne clairement l'impression de vivre sa meilleure vie. Concerts aux quatre coins de l'Europe, photos avec ses fans... l'acteur américain profite pleinement de sa renaissance. De passage en Italie, la superstar a été immortalisée auprès d'une femme qui a éveillé certains soupçons.

Récemment, Johnny Depp et Jeff Beck ont partagé la scène à l'Umbria Jazz Festival. Et une mystérieuse rousse semblait inséparable de l'acteur et le duo paraissait complice. De quoi faire frémir la toile. Il s'avère que la jeune femme est une professeure spécialisée dans la langue de Molière. Selon les informations de TMZ, elle travaille en réalité étroitement avec Depp dans le cadre de Jeanne du Barry, film où il campera Louis XV. L'amour attendra.