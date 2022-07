Chirurgie ratée: le mannequin Linda Evangelista fait son retour en photo

Retour salvateur. En septembre 2021, Linda Evangelista prenait sur elle pour briser un silence assourdissant. Mannequin incontournable durant les années 1980 et 1990, la Canadienne vivait en ermite suite à une cryolipolyse ratée qui a déformé son corps. Aujourd’hui, elle est de nouveau sous les flashes d’un photographe à 57 ans.

"Reconnaissante"

"Tellement reconnaissante", a écrit Linda Evangelista sur son compte Instagram. Le cliché annonce un événement new-yorkais pour marquer les 25 ans d'un sac culte de la maison Fendi. La « fashion sphère » a applaudi ce grand pas pour le top model dans les commentaires et la photo a glané plus de 30.000 de mentions "j'aime". "Je ne peux plus vivre comme ça, dans la clandestinité et la honte. Je ne peux plus vivre dans cette souffrance", avait-elle confié dans le magazine People lors d'une interview-fleuve