En ce 21 juillet, les Belges ont paradé à Avignon (PHOTOS)

Il n’y a pas qu’en Belgique que ce 21 juillet était synonyme de fête… nationale, bien entendu. À Avignon, le noir, le jaune et le rouge étaient aussi de sortie l’occasion de la parade des Belges. Une manifestation initiée par Michael Dufour et Alex Vizorek.

Si le rendez-vous a attiré un peu moins de monde cette année (la faute à la chaleur ?), il y avait tout de même du beau monde.Le piquant Jérôme de Warzée (le Grand Cactus) était de la partie, tout comme Manon Le Pomme, Véronique Gallo, Camela Giusto, Philippe d’Avilla (vu dans Je m’appelle Adèle Bloom), les humoristes Kostia et Greg Gennart, les percussionnistes de Lay This Drum ! ou encore la famille Gillis avec la plus jeune participante du festival, Juliette, 11 ans.

À voir les photos, l’ambiance était au rendez-vous et la météo plus clémente que notre grisaille nationale typique du 21 juillet.