Stromae dans une télé-réalité? Ces images inédites qui interpellent

Cheveux détachés, tenues bariolées... Ce jeudi 21 juillet, jour de fête nationale belge, les internautes ont bondi en tombant sur des images -révélées pr une chroniqueuse de TPMP- du maestro en train de participer à un jeu de mimes avec ce qui s'apparente à des candidats de téléréalité. Et même d'esquisser quelques pas de danse au bord d'une piscine avec d'autres.

Actuellement en pleine tournée mondiale pour son album Multitude, Stromae suprend encore avec ces images partagées en story par la femme d'affaires Magali Berdah sur son compte Instagram. Vêtu d'une tenue bariolée, les cheveux détachés, on distingue le maestro belge en train de jouer à un jeu de mimes avec d'autres personnes. "Futur programme?" légende ainsi la chroniqueuse de TPMP qui interpelle même notre Stromae national, en le taguant avec une série de points d'interrogation.



Sans doute un passage dans une téléréalité à la "Marseillais"

De son côté, Giuseppa (candidate emblématique de la téléréalité "Reste du monde" diffusé sur W9 et Plug RTL) a elle aussi partagé des images de l'interprète d'Alors on danse. Habillé d'une autre chemise très colorée, Stromae danse cette fois-ci au bord d'une piscine pendant que ses camarades s'amusent dans l'eau. "Choquée. Stromae dans une téléréalité ?", a ainsi commenté Giuseppa, compagne de Paga, sur Twitter. Sachant que l'interprète de Formidable était durant deux mois aux USA lors de son passage à Coachella et, que, durant l'enregistrement de son album, il avait croisé des candidats des Marseillais à Dubai, rien n'est impossible.