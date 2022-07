Leonor d’Espagne : l’apprentissage d’une future reine

Depuis septembre 2021, la princesse des Asturies est scolarisée au pays de Galles à l’Atlantic College comme avant elle le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la princesse héritière Elisabeth de Belgique. Cette année loin des siens et surtout de sa sœur l’infante Sofia dont elle est très proche, a permis à l’héritière du trône espagnol de devenir plus mature. C’est ce que l’on a d’emblée pu constater à son retour à Madrid.

La princesse est apparue très à l’aise en public, guidant même sa sœur au moment de saluer les autorités et le public. L’agenda de Leonor d’Espagne qui est âgée de 16 ans, a été dense ces dernières semaines avec la visite d’un centre d’accueil pour réfugiés ukrainiens, visite effectuée en compagnie de ses parents et de sa sœur. Ensuite, c’est en duo avec l’infante Sofia qu’elle s’est rendue en Catalogne pour la remise des prix Princesse de Gérone (son autre titre). Depuis les velléités indépendantistes, le prix ne se remet plus à Gérone, bastion de ceux-ci, mais à Barcelone. La princesse marchait donc en terrain miné lors de sa venue au musée Dali de Figueres. Bien briefée, elle a gardé son sang-froid, saluant avec le sourire le public et ignorant les sifflets des opposants.

Connaissant le perfectionnisme de sa mère la reine Letizia, les sorties publiques de plus en plus régulières de Leonor sont toujours parfaitement préparées comme ses discours bien répétés. La princesse les prononçant avec une parfaite diction en anglais, catalan et castillan.

Après la Catalogne, c’est à Londres que la princesse, toujours en compagnie de sa sœur, s’est déplacée pour encourager l’équipe nationale féminine de football qui participe à l’Euro 2022. En comparaison avec ses "consœurs" du Gotha, Leonor d’Espagne a été précocement mise sur le devant de la scène officielle avant même sa majorité constitutionnelle. Seul le prince héritier Moulay Hassan du Maroc était encore plus jeune lors de ses premières activités. Mais celui qui bat tous les records est incontestablement le prince Charles de Luxembourg, fils du grand-duc héritier Guillaume. Âgé de 2 ans, il accompagne souvent ses parents lors de leurs sorties officielles. La semaine dernière, il était à nouveau au centre de toutes les attentions lors de la visite d’une maison de repos après avoir accompagné ses parents aux Rencontres d’Arles en France.