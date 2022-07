Dany Boon escroqué en pensant rénover son yacht : un "lord" lui aurait fait perdre 7 millions d'euros

Ceci n'est pas du cinéma. Dany Boon s'est fait arnaqué. Un homme, qui se faisait passer pour un "lord" et membre d’une riche famille irlandaise -sous le pseudo Terry Birles- aurait convaincu Dany Boon de faire appel à sa société South Sea Merchant’s Mariners Ltd Partnership (SSMM) afin de rénover son yacht.

D'après l'avocat du comédien, Dany Boon aurait été victime d'une "fraude élaborée" commise par ce fameux Terry Birles. Il l'accuse de l'avoir escroqué à l'aide d'un réseau de sociétés établies en Irlande mais également dans d'autres juridictions. Ces services comprenaient des tâches d'entretien et de rénovation. Dany Boon aurait alors investi plus de 2,2 millions d'euros pour remettre à neuf son yacht. Mais ce n'est pas tout! Le réalisateur a également versé 4,5 millions d’euros d’investissements dans un régime affilié à la banque centrale irlandaise.

Où est donc passé l'argent de Dany Boon?

Juste après son paiement, on aurait informé l'acteur que la SSMM avait été reprise par une famille italienne. Sentant le vent tourner, la passionné de nautisme a demandé un remboursement mais les fonds auraient été transférés sur des comptes en Corée du Sud ou au Panama. Après une enquête menée par les avocats du comédien, il s'est avéré que la SSMM serait une sorte de société écran, que la famille italienne n'existait pas et que Terry Birles aurait tiré toutes les ficelles. Bref, entre avril et juillet 2021, Dany Boon aurait donc avancé la somme de 6,7 millions d'euros à cet escroc. L'argent donné pour rénover son yacht aurait pu servir à une maison de Terry Birles, tandis qu'un navire lui appartenant est dans le viseur des enquêteurs. A l'heure actuelle, Dany Boon n'a pas revu son argent. L'affaire étant à nouveau examinée par la Cour la semaine prochaine.