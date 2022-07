La famille de Charlotte Valandrey dézingue l'hommage de Yann Moix à propos de l'actrice : "Il n’a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui"

Dans le numéro de Paris Match sorti en France le 21 juillet dernier, l'écrivain Yann Moix a eu l'occasion de rendre hommage et de raconter son histoire avec Charlotte Valandrey, l'actrice décédée le 13 juillet dernier. Yann Moix écrit alors : "Elle avait du cœur, même quand ce n'était pas le sien. Charlotte Valandrey est morte : elle n'était pas vraiment une amie ; plutôt la sœur que j'aurais dû avoir", écrit le réalisateur du film Podium qui déballe tout ce qu'il a comme souvenirs avec l'actrice. L'intimité qu'il avait avec elle, sa séropositivité, leur rapprochement,... Il dévoile tout.

"Jamais, pensai-je, je ne pourrais passer ma vie avec le sida – le sien, le sien qui deviendrait le mien. (…) J'appartenais, son instinct le lui avait soufflé, à la pleutre catégorie des amoureux qui se désistaient, qui ne voulaient pas d'elle à cause de la mort" avant de conclure en indiquant que "Charlotte s'est éteinte sans me prévenir, avec une pudeur bien à elle".

Cet hommage, la famille de Charlotte Valandrey a du mal à l'accepter. Celle-ci évoque même un "un bref rapprochement" entre Yann Moix et l'actrice. C'est dans un message posté sur le compte Instagram de l'actrice et intitulé "La Vérité" que sa famille a voulu réagir. "Personne parmi les plus proches n'a connaissance de cette complicité. Ce que nous connaissons, c'est un bref rapprochement sans histoire d'amour quand ils étaient jeunes mais surtout pas grand-chose depuis", est-il écrit dans un communiqué.

"Lorsqu'il travaillait le samedi soir à la télévision, le chroniqueur n'a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui. C'est ça le show-business, l'entraide fraternelle", poursuit la famille de la comédienne dans ce communiqué.

Pour conclure la famille décide de se justifier auprès de Charlotte Valandray après ce communiqué. "Nous t'aimons Charlotte et te devions cette vérité. Repose en paix maintenant".