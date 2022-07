"Qu’est-ce qui se passe?", "Arrête, s’il te plait": Britney Spears pose nue et inquiète ses fans

Se réveiller à Londres avec mon string de Cabo", a écrit Britney Spears sur l'une de ses publications osées postées vendredi dernier sur son Instagram. La popstar y apparaît presque nue, allongée sur le lit d'une chambre d'hôtel londonienne et dans des poses suggestives.

Si, dans un premier temps, l'interprète de "Baby One More Time..." défendait ce genre de clichés pour montrer sa liberté retrouvée (FreeBritney) à la suite de la levée après 13 ans de la tutelle exercée sur elle par son père en raison de ses troubles bipolaires, force est de constater que ses fans ne voient plus ces clichés à répétition du même œil. "Le plus grand défi d'une infirmière en psychiatrie est de garder les patients habillés", a plaisanté l'un d'entre eux, en rappelant le passé psychiatrique de la chanteuse de 40 ans. Ces clichés prouveraient à nouveau sa fragilité.

Pas de bague au doigt

"Britney chérie, ce n'est plus drôle. Essaie de faire quelque chose de nouveau ? De te réinventer, nouvelle musique, nouveau toi, nouvelles ambitions. Pour qui fais-tu ces photos ?" a écrit un de ses fans. Dans la foulée, d'autres followers ont réagi en commentaires. "Pourquoi ?", "Qu'est-ce qui se passe ? Pas d'alliance ? Un hôtel miteux ? Une série de photos de nus ! ?", "Arrête, s'il te plaît". En effet, l'interprète de "Toxic", qui s'est mariée le 9 juin à Los Angeles avec l'acteur Sam Asghari et a normalement déménagé dans une somptueuse villa, ne porte pas sa bague au doigt sur les photos postées sur Instagram.

Spirale des réseaux

Les interprétations sur ce que signifient ces photos allant bon train, nous avons posé la question à Marie Geonet. "Dans le cas de Britney Spears, la problématique est un peu double, analyse cette docteur en psychologie et sexologue. Car on sait qu'elle a un profil plus fragile au niveau santé mentale. Et sur cela, on vient greffer cette tendance à la surexposition de soi-même qui est généralisée sur les réseaux sociaux. Une surenchère pour se faire voir et, malheureusement, il faut à chaque fois aller plus loin pour avoir une réaction ou un 'like'."

Il est impossible d'analyser un mal-être via des photos (Britney n'étant pas la seule à publier ce genre de clichés dénudés), malgré son profil fragile connu, mais bien ce buzz qui appelle le buzz. "On comprend donc le comportement de republier à nouveau ce genre de photos, renforcé par les vues et le miroir de soi-même que cela renvoie, conclut Marie Geonet. Il est donc difficile pour elle de mettre un terme à la spirale de publications dans laquelle elle est."