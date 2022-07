Britney Spears clashe sa maman: "Ça me rend folle que tu joues encore la maman aimante alors que tu t'es servie de moi"

Décidément, Britney Spears n'en finit plus de faire parler d'elle. Après avoir posé nue et inquiété ses fans, elle s'est pris publiquement le chou avec sa maman.

En effet, en plus d'être en guerre avec son père, qui avait la tutelle de sa fille jusqu'il y a peu, Britney Spears n'a pas l'air de porter sa maman, Lynne dans son coeur.

Sur Instagram, elle a publié un long message pour mettre certaines choses au clair après que sa maman ait publié un livre et diffusé des extraits de certains de leurs messages.

"Les gens savent-ils aussi que cet échange est l’une des seules fois où tu as répondu à mes messages ? Leur as-tu dit comment tu cachais mon café tous les matins ? Comment chaque fois que je cherchais mon café je ne trouvais aucune photo de moi dans la cuisine, seulement celles de Maddie et Jamie Lynn ? Tous les matins j’ajoutais une photo de moi à côté des vôtres… et chaque fois tu les enlevais avant que je me réveille. Savent-ils que tu dormais dans ma maison près de la plage alors que je n’avais même pas accès aux clés de ma voiture ? Tu leur as dit que je faisais 3 réunions des AA (Alcooliques Anonymes) par semaine alors que je déteste l’alcool?", commence-t-elle.

Avant de poursuivre: "Tu t’es servie de moi… Oui je le dis haut et fort et ça me rend folle que tu joues encore la maman aimante".

Ce dimanche 24 juillet, Brtiney Spears avait dévoilé des messages envoyés à sa mère lorsqu'elle se trouvait en hôpital psychiatrique. Elle a dénoncé publiquement que sa mère ne lui a jamais répondu quand elle lui confiait "qu'on essayait de la tuer".

Sa mère avait répondu en publiant des captures d'écran de la conversation "complète". Ce que sa fille n'a pas apprécié: "Tu as du culot de montrer tes textos alors que tu sais que tu m’as fait tellement de mal que ce n’est même pas drôle !!! Tu leur as dit que deux semaines avant le début de la conversation, c’était déjà planifié ???"