En larmes, Pierre-Jean Chalençon annonce avoir perdu un ami proche

Très actif sur les réseaux sociaux, Pierre-Jean Chalençon a cette fois-ci utilisé son compte Twitter cette nuit pour faire part du décès de l'un de ses amis. Dans une vidéo, l'ancien acheteur d'Affaire conclue a annoncé très ému et les larmes aux yeux la disparition de Michel Ciccada. "Une personnalité de la Corse, d'Ajaccio. Un homme exceptionnel qui depuis des années tenait cette petite boutique juste à l'entrée du musée napoléonien d'Ajaccio, la ville natale de Bonaparte. Michel, tu es un grand ami, tu m'as beaucoup appris, tu m'as donné confiance. C'est une grande douleur, une grande tristesse", a-t-il notamment confié.

Pierre-Jean Chalençon a ensuite partagé un nouveau message, faisant une nouvelle fois part de sa peine. "Pensée du soir. perdre ses amis est la chose la plus difficile, je ne suis malheureusement pas épargnée depuis plus de 2 ans, mais je suis persuadé que notre amitié perdurera au-delà de la vie terrestre et d'avoir été leur ami me touche profondément ! Un privilège".