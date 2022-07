Hélène Ségara méconnaissable : "Les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants"

Ce lundi 25 juillet, c'était le coup d'envoi de la nouvelle émission de M6, Qui peut nous battre, animée par Éric Antoine. Et, dans ce premier numéro qui réunit six personnalités (Philippe Etchebest, Cristina Cordula, Marie Portolano, etc.), les stars du petit écran doivent affronter 100 candidats lambda. Le vainqueur remporte la somme de 30 000 euros. La chanteuse Hélène Ségara, que l'on a pu apercevoir récemment dans la dernière saison de La France a un incroyable talent (aussi sur M6), est venue se confronter au public de Qui peut nous battre. Experte en musique, l'interprète de "Il y a trop de gens qui t'aiment" ne s'est pas fait remarquer uniquement par ses compétences musicales. Mais aussi par son apparence physique. "Évidemment. Et comme je m'y attendais, les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants", a ainsi écrit la chanteuse de 51 ans sur Instagram. "C'est vrai, un an de lourds traitements m'ont changée et donné beaucoup de complexes. Je n'y peux rien, hélas, à part me battre pour garder le sourire." Et de conclure : "Merci à ceux qui savent et qui viennent me défendre".

Pour rappel, Hélène Segara est atteinte d'une maladie auto-immune depuis plusieurs années. Le 22 mars dernier, jour de son anniversaire, elle s'était confiée sur son traitement qui lui a fait prendre beaucoup de poids, à cause de la cortisone. "Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret où j'ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée." De nombreux fans l'ont d'ailleurs défendue face aux messages moqueurs et amers. "Arrêtez de basher Hélène Ségara, essayez d'avoir plus de valeurs que ça… Elle a changé parce qu'elle est malade, fin du débat", peut-on lire parmi les internautes. "Je supprime mon tweet, je ne savais pas qu'Hélène avait une maladie."