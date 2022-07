Une ancienne strip-teaseuse fait d'étranges révélations sur le passé du prince Harry : "C'était le roi de la fête"

Si aujourd'hui le prince Harry coule des jours heureux avec Meghan Markle et leurs deux enfants, le frère de William n'a pas toujours mené une vie aussi tranquille.



Dans les colonnes du Mirror, Carrie Reichert, une ancienne strip-teaseuse, a fait des révélations concernant plusieurs soirées passées par le passé avec Harry. Une soirée en particulier reste gravée dans sa mémoire. Il y a une dizaine d'années elle est tombée sur le prince Harry à Las Vegas alors qu'il était en train de chanter complètement nu le titre "Beat it" de Michael Jackson, un gant sur ses parties intimes et une queue de billard en guise de guitare.

L'ancienne strip-teaseuse va même encore plus loin en révélant que le prince lui avait offert son pantalon et qu'elle possède toujours ce dernier. "Ce vêtement est un souvenir du vieux Harry, avant qu'il ne devienne ennuyeux. Quand il faisait la fête à Vegas, tout le monde l'adorait, lui et son sens de la fête. Au moins, ce pantalon est un vestige de son ancienne personnalité… Quand Harry était le prince fun, le roi de la fête. C'est vraiment dommage qu'il soit si coincé désormais. Même en tant que mari et père de 2 enfants, il devrait se laisser aller de temps en temps", a-t-elle confié.



Pas sûr que de telles révélations fassent plaisir à Meghan Markle.