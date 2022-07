Brad Pitt s'offre cette villa époustouflante à 39 millions d'euros

Un moyen d'oublier un peu sa ville provençale ? On le sait : le château de Miraval est une énorme source de tensions entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Et cette dernière, qui a vendu ses parts à l'entreprise russe Stoli, vient d'ailleurs de remporter la dernière bataille judiciaire qui les oppose. En pleine tournée pour Bullet Train, l'acteur passionné d'architecture a toutefois lorgné sur un somptueux bien immobilier.

La demeure à 40 millions de dollars, soit 39 millions d'euros, est située à Carmel-by-the-Sea. Cette petite ville californienne huppée est aussi connue pour ses paysages et que pour son ancien maire qui ne fut autre que Clint Eastwood. Bijou architectural, la bâtisse de 278 carrés qui surplombe l'océan fut construite dès 1918. Quelques clichés de ce cottage en pierre racé circulent sur les réseaux sociaux.