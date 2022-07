Charlène: les photos d'une "princesse des cœurs" solaire à Monaco

Un si grand soleil. Après des sorties de premier plan au Bal de la Croix-Rouge et au Vatican, Charlène a affiché sa proximité avec les plus fragiles. La princesse de 44 ans s'est rendue seule dans une maison de retraite située avenue du Port, à Monaco.

"Aujourd'hui, S.A.S. la Princesse S'est rendue à la résidence A Qietüdine pour rencontrer les pensionnaires et saluer le personnel encadrant. L'occasion de remettre à chacun une jolie photo de la Famille princière", a écrit le Palais sur Instagram ce mardi 26 juillet. Vêtue d'une robe jaune solaire, la maman de Jacques et Gabriella est allée à la rencontre des personnes âgées et du personnel de l'établissement monégasque comme en attestent quelques clichés triés sur le volet.

Un beau moment qui a mis tout le monde d'accord sur les réseaux sociaux. "La princesse de notre cœur", "belle et rayonnante, toujours chic, elle fait honneur à Monaco", "c'est très touchant, vraiment", "superbe princesse", ont écrit ses admirateurs dans les commentaires. Charlène, nouvelle Lady Di ?