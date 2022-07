"Je n’ai mis aucun argent de côté": Dave confie être "obligé de continuer à travailler"

Fini sa lourde chute de janvier dernier, Dave est de retour sur scène après son hospitalisation. "Un chanteur qui prend sa retraite, ça n'existe pas, a confié l'interprète de "Vanina" dans le magazine "Nous deux". Globalement, il n'y a pas de retraite pour les artistes. Quand on fait un métier passion, c'est très difficile d'arrêter. Hugues Aufray, qui a presque quinze ans de plus que moi, ne le fait pas, Line Renaud non plus ! Le meilleur moment, c'est quand on est sur scène. Après deux ans sans concerts, je suis prêt."



Comme il l'avait déjà déclaré à TéléStar, ce confinement a été fatal à son portefeuille. "Il est certain que si j’ai accepté Mask Singer, c’est parce que c’était en plein confinement. Quand on est confiné, il n’y a pas de concert."

Si monter sur scène reste un plaisir, Dave le fait aussi pour l’argent et il ne s'en cache pas. "Pour vous dire la vérité, la plupart des artistes de variété n’ont pas eu de fiches de paie jusque dans les années 1980, affirme le chanteur de 78 ans dans le magazine "Nous deux". Je n’ai mis aucun argent de côté pour la retraite. Il faut donc que je continue à travailler." Et de conclure, limite dépité. "J’ai une amie hôtesse de l’air dont la pension de retraite est exactement le double de la mienne !"