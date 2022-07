Kate Middleton: la supposée maîtresse du prince William refait parler d'elle

Le carnet Rose. Le 11 juillet, la presse américaine révélait que Pippa Middleton avait donné naissance à son troisième enfant. Un événement qui expliquait sans doute son absence au tournoi de Wimbledon, événement sportif qu'elle ne rate jamais. Aujourd'hui, on connaît enfin le prénom de sa fille.

La soeur de Kate Middleton et James Matthews, déjà parents d'Arthur et Grace, ont opté pour Rose cette fois-ci. Et ce choix a généré un petit séisme chez les suiveurs les plus chevronnés de la famille royale britannique. C'est effet le prénom de la maîtresse présumée de William et "rivale" de la duchesse de Cambridge. Rose Hanbury, épouse de David Rocksavage, 7e marquis de Cholmondeley, est une aristocrate liée au prince depuis plusieurs années, et sa présence au jubilé de la reine Elizabeth avait déjà fait des remous. Sur Twitter, l'étonnement est donc de mise et on se demande bien ce qui se trame en coulisses.