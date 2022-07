Kate Moss revient sur un célèbre shooting pour Calvin Klein avec Mark Wahlberg : "Il était très macho"

Pour un shooting de sous-vêtements de la marque Calvin Klein, Kate Moss et Mark Walhberg avaient été choisis pour représenter la célèbre marque de lingerie. Dans le podcast "Desert Island Discs", la mannequin de 48 ans explique que l'attitude de son collègue n'était pas exemplaire.

Sur les belles photos du shooting, on aperçoit la mannequin topless à ce moment âgée de 18 ans. Alors qu'elle enlace le jeune Mark Wahlberg, Kate Moss commente les images qui lui rappelle des mauvais souvenirs. "Ce n'est pas un très bon souvenir. Il était très macho, et tout tournait autour de lui. Il était très entouré. J'étais juste un mannequin lambda", assure-t-elle à l'animatrice Lauren Laverne.





Durant le shooting, Kate Moss, mal à l'aise, s'est même sentie objectifiée. "Je me suis aussi sentie vulnérable et effrayée. Je pense qu'ils ont joué de cette vulnérabilité. J'étais assez jeune et innocente, et Calvin adorait cela".

Après cette séance photos, la mannequin a révélé être passée par une dépression nerveuse, pas loin de la mort. Mark Wahlberg avait également réagit en 2020, l'acteur a avoué qu'il était ""un peu difficile sur les bords" à l'époque du shooting. "Je n'étais pas très… mondain, disons", avait-il concédé.