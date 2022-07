Le fils d’une amie de Meghan et Harry meurt mystérieusement à l'âge de 9 ans: "Mon cœur est brisé en un mille morceaux"

Le nom de Kelly McKee Zajfen ne vous dit probablement rien mais cette mannequin et femme d'affaires est surtout connue pour être une bonne amie de Meghan Markle et du prince Harry. Elle fait actuellement la Une pour une bien triste raison.

La femme de 42 ans vient en effet de perdre son fils de 9 ans, George, retrouvé mort au domicile familial. On ignore pour l'heure les causes du décès, qui reste un mystère.

Kelly McKee Zajfen a en tout cas fait part de toute sa tristesse sur les réseaux sociaux. "Mon adorable petit garçon. Mon cœur est brisé en mille morceaux. […] Tu étais la lumière de ma vie. Ton sourire rendait la pièce si lumineuse et ton cœur était le plus parfait et le plus doux. [...] Tu as quitté cette terre, laissant derrière toi tant de gens qui t'aimaient. Je ne sais pas quoi faire. […] Je ne peux pas encore m'en rendre compte."

Si la soeur jumelle de George présentait des problèmes au coeur, un proche de la famille a confié au DailyMail que lui "n'avait aucun problème cardiaque à leur connaissance". "Personne ne sait ce qui s'est passé pour l'instant" ajoute cette source qui précise que les parents "attendent toujours les résultats de l'autopsie."

A noter que touchés par ce drame, Meghan et Harry ont fait un don (on parle de 5.000 dollars) pour couvrir les frais des funérailles de George.