“Cette merde m’a fait mal, mais je ne suis pas une victime”: Chris Rock évoque enfin la gifle de Will Smith aux Oscars

Si Will Smith a démissioné de l'Académie, s'est excusé et a été exclu pendant dix ans de toutes les cérémonies des Oscars, Chris Rock, lui, a vu la vente de ses billets pour ses spectacles exploser. Si l'incident, une gifle après une blague sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith, a agité la planète people durant des mois, Chris Rock ne s'était jamais exprimé sur la chose. Quelques jours seulement après avoir reçu cette baffe de celui qui ne donne plus aucun signe de vie aujourd'hui, Chris Rock avait brièvement évoqué le sujet sans trop s'attarder dessus. "Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant ce week-end", avait-il déclaré lors d'un spectacle dans la ville de Boston aux USA. Ou encore: "Je vais bien, j'ai tout un spectacle et je ne parlerai pas de ça tant que je ne serai pas payé. La vie est belle. J'ai retrouvé mon public."

"Je ne vais pas à l’hôpital pour une coupure de papier”

Mais cette fois-ci, le propos est différent, comme le rapporte le site américain Weekly et BFM TV. “Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a ainsi déclaré l'humoriste, dimanche sur la scène du PNC Bank Arts Center dans le New Jersey. “Je ne suis pas une victime." Et d'ajouter: "Ouais, cette merde m’a fait mal. Mais je m’en suis débarrassé et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l’hôpital pour une coupure de papier.” L’humoriste, en pleine tournée avec Kevin Hart à travers les États-Unis, avait balancé une vanne similaire lors de leur spectacle au Madison Square Garden samedi dernier.