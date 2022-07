Cette vidéo de Ben Affleck complètement blasé par ses fans parisiens devient virale

Ben Affleck est aussi connu pour ses rôles que pour ses "mèmes", ces petites images détournées qui régalent les internautes. À Paris, une nouvelle séquence de l'acteur pourrait rejoindre sa collection de moments cultes.

L'Américain, de passage dans la capitale française pour sa lune de miel très médiatisée avec Jennifer Lopez, enchaîne les sorties ces jours-ci. Visite du Louvre, emplettes dans un magasin Micromania, sieste la bouche ouverte sur une péniche... Ben Affleck est sur tous les fronts et les caméras n'en manquent pas une miette. Et la fatigue se fait sans doute ressentir. Sur une nouvelle vidéo, on peut voir l'acteur enchaîner les selfies avec ses fans, à la fois blasé et aimable. "Être poliment soûlé : un des plus grands rôles de Ben Affleck", lit-on sur Twitter.