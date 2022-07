"Manipulée" pour des plans à trois: une actrice d'American Pie dénonce les agissements de son ex

La comédie déjantée American Pie l'a rendue célèbre. Mais dans sa vie privée, Mena Suvari cultivait une vie sexuelle bien plus néfaste que dans le film sorti en 1999. À 43 ans, la star d'American Beauty s'est confiée sur le manipulateur qui a croisé sa route alors qu'elle n'avait que 17 ans.

"J'étais manipulée et je n'en savais rien", a-t-elle confié dans le Guardian. Son ex parvenait à la convaincre de faire des plans à trois avec d'autres femmes, notamment celles qu'elle rencontrait lors de tournages, à son insu. "On ne m'a jamais donné le choix ou la permission de le faire, c'est ce qui m'a détruit", a-t-elle ajouté. "Les abus sexuels sont tellement perturbants, car d'une part ils sont satisfaisants, et de l'autre c'est un cauchemar absolu, car vous êtes tellement perdu, vous n'arrivez plus à savoir ce qui est bon ou pas", a-t-elle souligné dans le journal britannique.

Aujourd'hui, Mena Suvari est en couple avec Michael Hope, un chef décorateur. Ils ont un enfant âgé d'un an.