À 40 ans, Britney Spears se rend dans un bar pour la première fois: "Tellement reconnaissante !"

Siroter un cocktail accoudé au comptoir, quoi de plus normal pour le commun des mortels. Mais pas quand on s'appelle Britney Spears. Libérée de sa tutelle, la pop star fraîchement quarantenaire s'est rendue dans un bar pour la toute première fois.

"C'est la première que je me rends dans un bar. La première fois. Je me sens tellement classe sophistiquée", dit-elle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit la chanteuse avec des lunettes de soleil XXL sur le bout du nez et son assistante, Victoria Asher. "Tellement heureuse d'avoir été privée de mes droits durant 13 ans pour pouvoir prendre un cocktail. Je suis tellement tellement reconnaissante les gars !", a-t-elle écrit en légende avec son ironie habituelle.

Des documents ont révélé que Britney Spears n'avait pas le droit de boire de l'alcool durant sa mise sous tutelle, que ce soit en tournée ou à Las Vegas. La chanteuse était même soumise à des tests médicaux régulièrement.