Ces autres Belges qui sont dans la prestigieuse agence hollywoodienne rejointe par Kody

Chez CAA, Kody est en bonne compagnie. Il n’y a que du beau monde autour de lui. Avouons-le, il est étonnant de voir sa trombine apparaître non loin de celle de Jimmy Fallon, The Weeknd, Queen, Radiohead, Bob Dylan, Harry Styles, AC/DC, Kanye West, Dua Lipa, Ariana Grande ou encore d’Ava Max (la liste est interminable !). Le catalogue regroupe presque tout ce qui se fait de mieux dans le domaine musical et du divertissement dans le monde anglo-saxon.

©GUILLAUME JC

L’humoriste belge n’est cependant pas le seul francophone à faire partie de cette écurie. C’est aussi CAA qui s’occupe des intérêts de David Guetta, de feu les Daft Punk, de Christine and the Queens, de Jain et de Charlotte Gainsbourg. Kody n’est pas non plus le seul Belge embarqué dans cette aventure outre-Atlantique. Il est même bien accompagné. Étonnant pour un aussi petit pays que la Belgique. On le retrouve en compagnie de dEUS, Mélanie De Biasio, Dimitri Vegas&Like Mike et Lost Frequencies.

©GUILLAUME JC

CAA n’est cependant pas la seule agence à aligner des noms plus prestigieux les uns que les autres. Roc Nation n’est pas en reste. Si sur le papier il n’y a pas photo au nombre de trombines, la structure de Jay-Z a aussi des arguments à faire valoir. Non seulement elle gère les intérêts de Monsieur Jay-Z (on n’est jamais mieux servi que par soi-même), mais aussi ceux d’Alicia Keys et de Rihanna pour citer des incontournables. Et des sportifs en veux-tu en voilà. Au détour de notre épluchage des listes, nous y avons découvert une poignée de Belges. Il y a là surtout des Diables rouges : Axel Witsel, Romelu et Jordan Lukaku, ainsi que Kevin De Bruyn. Et côté musique : Lous and the Yakuza. Jolie surprise.