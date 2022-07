Les Spice Girls enfin réunies au complet

C'est le Sun qui révèle l'information. Le célèbre girls band a signé pour un docu-série. Son nom ? Spice Up Your Life, du nom de l'un des tubes des Spice Girls. Aux manettes ? Jason Hehir, réalisateur de The Last Dance sur Michael Jordan pour Netflix, récompensé du Emmy Award du Meilleur documentaire en 2020. "Le réalisateur et tout le concept de la façon dont ce documentaire a été tourné et filmé est vraiment, vraiment, vraiment bon, a même assuré Mel B à l'émission de télévision australienne The Project. Nous allons donc créer notre propre version avec eux."

En 2018, les Spice Girls faisaient leur retour, mais sans Victoria Beckham, à la grande déception des fans du groupe. Cette fois-ci, c'est donc la bonne. Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton et Victoria Beckham seront de la partie. C'est la première fois depuis 2012 et leur prestation lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres que le girls band sera réuni, au grand complet. Les Spice Girls avaient toutefois fait monter la sauce en lançant le hashtag #Spiceworld25 dans l'optique de célébrer les 25 ans de leur deuxième album Spice World, sorti en novembre 1997. Une suite de leur film culte du même nom a même été évoquée. Une tournée pour fêter les 25 ans du groupe est même en préparation, après avoir été retardée à cause de la crise sanitaire. "C'est une priorité pour nous. Nous sommes en train de travailler sur des idées, a confié Melanie C, invitée du Pop Shop Podcast. Je ne peux pas trop en dire… Mais on veut définitivement célébrer et reconnaître ces 25 ans. C'est dingue ! Nous sommes si fières de notre héritage. Nous voulons donc le célébrer de la meilleure façon possible."

La série documentaire retracera l’histoire des Spice Girls, de sa création à son impact sur la pop culture, grâce à "des anecdotes inédites".