"Un naturel confondant !": la presse étrangère s'emballe pour la princesse Élisabeth

Reçu cinq sur cinq. Disponibles ce 27 juillet, les clichés de la princesse Élisabeth lors du camp d'été qui clôture la deuxième année d'études à l'École Royale Militaire étaient mis à disposition de la presse. Et de la France à l'Australie, les médias ont encensé l'héritière au trône de Belgique, souligne 7sur7.

"Elle échange robes de gala contre treillis de l'armée avec un naturel confondant !", a félicité le magazine Point de Vue. Le Daily Mirror, lui, a applaudi "l'audace" de la princesse après cette session photo en forêt. Peu après, le média britannique titrait même : "Elle est incroyable! La princesse Élisabeth en tenue de camouflage étonne ses fans". La princesse Élisabeth "comme on ne l'avait jamais vue auparavant", s'est étonné le média australien Nine News sur son site internet. À 20 ans, la fille de la reine Mathilde et du roi Philippe s'impose déjà comme une personnalité forte et incontournable au sein des famille royales européennes.