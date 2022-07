Will Smith, invité surprise au mariage du cinéaste belge Adil El Arbi

Après sa vidéo d'excuses à Chris Rock (suite à sa gifle aux Oscars en mars dernier) postée ce vendredi sur ses réseaux sociaux, voilà que l'acteur s'est rendu au mariage marocain du réalisateur belge de Bad Boys For Life (dans lequel jouait Will Smith). "Merci, Will, mon frère, d'être venu assister à notre magique mariage marocain. Nous sommes chanceux de t'accueillir en tant qu'invité d'honneur", a ainsi écrit le cinéaste sur Instagram où il apparaît avec son épouse (la journaliste de VRT, Loubna Khalkhali), son partenaire Billal Fallah (Miss Marvel Batgirl, etc.) et la star américaine.



Le couple s'était déjà uni civilement en 2021, à Anvers.