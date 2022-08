Après Kylie Jenner, Taylor Swift épinglée pour ses nombreux vols en jets privés

La chanteuse plaide non coupable pour l'utilisation récurrente de son jet.

Plusieurs heures de trajet en voiture ou quelques dizaines de minutes avec un jet privé? Pour de nombreuses stars, la question ne se pose plus.

Selon Yard, une agence marketing, quelques célébrités se démarquent non pas par leur talent mais bien pour leur pollution astronomique. L'agence a réussi à établir un classement de certaines célébrités qui polluent énormément à travers leurs déplacements. Selon leurs calculs, Taylor Swift arrive en tête avec pas moins de 170 vols en jets privés, depuis le mois de... janvier. Ce qui correspond à presque 16 jours passés dans les airs et pas moins de 8.000 tonnes de CO2 émis.

D'après les estimations de Yard, deux autres stars pollueraient presque autant que la chanteuse. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, Floyd "Money" Mayweather. Il avoisine les 25 vols en jets par mois, ce qui représenterait 7.000 tonnes de CO2. Pour compléter le trio de tête, un autre artiste pollue énormément. Il s'agit du rappeur Jay-Z, qui aurait passé plus de 13 jours dans les airs.

Taylor Swift s'explique sur son utilisation excessive

Suite à la parution de ces chiffres, l'artiste américaine a tenu à rectifier certaines choses via son porte-parole. "Le jet privé de Taylor est régulièrement prêté à d'autres personnes. Lui attribuer la plupart de ces trajets est complètement trompeur", indique l'entourage de la star.

En effet, si les voyages se sont bien produits, l'agence Yard n'est pas en mesure de confirmer si Taylor Swift était bien à bord de son jet privé.