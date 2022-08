Nathalie Baye à propos de Johnny Hallyday : "Il ressemblait à un mort-vivant"

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Très discrète sur le sujet depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, emporté par un cancer du poumon, Nathalie Baye s'est confiée dans les pages du Journal du dimanche à propos de celui avec qui elle a partagé sa vie entre 1982 et 1986. Le portrait qu'elle dresse du rocker est à mille lieues de celui que le chanteur renvoyait. Surtout lorsqu'il s'agit de la fin de sa vie.

La comédienne évoque en particulier une rencontre qui a eu lieu à Los Angeles, quelque temps avant la mort de Johnny. Elle était alors accompagnée de Laura Smet, la fille qu'elle a eue avec lui. "Dans les dernières années, il était extrêmement malheureux dans sa vie. Il était tout seul, toute la journée, dans son bureau, avec la télévision allumée." "Je ne l'avais jamais vu aller aussi mal, ajoute-t-elle. Il ressemblait à un mort-vivant. J'étais triste que Laura voie son père dans cet état-là." Rien à voir avec le grand homme aux santiags, à la peau bronzée et aux cheveux, qui lui avait fait de l'effet lors de leur première rencontre.

Mi-juillet dernier, Nathalie Baye avait publié une photo d'elle datant des années 80. On la voit en compagnie de Johnny et de leur fille Laura Smet qui n'a pas 5 ans. Leurs sourires rayonnent. Voilà qui confirme les propos qu'elle avait confiés à Gala il y a un an : "Je garde un merveilleux souvenir de notre vie. Ce fut une parenthèse heureuse."