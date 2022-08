"Folie": Jennifer Aniston et Adam Sandler s'éclatent sur un tube de Juliette Armanet

Hollywood et la variété française, une histoire d'amour qui dure. Et l'une des meilleures représentantes du genre vient de le prouver à nouveau. Actuellement en tournage pourMurder Mystery 2, les deux superstars que sont Jennifer Aniston et Adam Sandler ont été surprises en train de s'ambiancer sur "Dernier jour du disco". Une pépite signée... Mélanie Laurent.

"Folie…Jennifer Aniston et Adam Sandler qui dansent sur Le Dernier Jour du Disco…( le tout filmé par Mélanie Laurent). Pas prête de m'en remettre…", a écrit la chanteuse sur son compte Twitter où la séquence a été vue plus de 300.000 fois.

Sorti en 2019, le film Murder Mystery est l'un des plus gros cartons de la plateforme Netflix avec 31 millions de visionnages en trois jours seulement.