Mishel Gerzig se confie sur la demande en mariage de Thibaut Courtois: "Il n’aurait pas pu choisir un moment plus beau"

Yacht de luxe, coucher de soleil, côte amalfitaine, ... Thibaut Courtois avait tout prévu pour sa belle demande en mariage.

Quelques semaines après ce moment d'amour, la mannequin israélienne s'est exprimée via les médias israéliens sur la demande inattendue du gardien belge. "C'était une journée très romantique. On était sur un yacht, le soleil se couchait, Positano devant nous... Soudain, il a commencé à dire des mots doux, puis il a sorti une bague de sa poche et s'est mis à genoux. Il n'aurait pas pu choisir un moment plus beau, tout était comme il se doit."

L'Israélienne a découvert par la suite que Thibaut Courtois n'avait pas préparé sa demande sur un coup de tête. "Apparemment, il avait déjà demandé ma main à mes parents il y a quelques mois. C'est vraiment mignon de sa part et mes parents sont visiblement bons pour garder le silence. Quoi qu'il en soit, lorsque je les ai informés que la demande en mariage avait effectivement eu lieu, ils étaient émus et il y a eu des larmes."

En ce qui concerne la date du mariage, rien n'est encore prévu. "Nous ne le savons pas. Tout dépend du football", explique-t-elle à propos du calendrier chargé de son futur mari.