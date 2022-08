Troubles de l'érection, "revenge porn"... Johnny Depp dans la tourmente à cause de documents inédits

3000 dollars. C'est la somme apparemment dépensée par des admirateurs de Johnny Depp pour se procurer quelque 6000 pages de documents et les mettre en ligne. Le but ? Asseoir un peu plus la victoire de l'acteur face à Amber Heard. Le hic, c'est que ces "leaks" risquent bien d'éclabousser la star de 59 ans.

Prêts à tout

Pour une raison ou pour une autre, les documents devenus viraux n'avaient pas été retenus par Penney Azcarate, la juge du tribunal de Fairfax. Mais on comprend mieux jusqu'où les deux camps étaient prêts à aller pour se faire du mal. La twittosphère a ainsi pu apprendre que Johnny Depp n'aurait pas hésité à utiliser des photos nues de son ex pour ternir sa réputation. Les avocats de l'acteur comptaient aussi lever le voile sur le passé de "danseuse exotique" de l'Américaine, allant jusqu'à "tenter de suggérer ou d'insinuer de manière frivole et malveillante que Mlle Heard fut escort girl".

D'autres documents avancent que Johnny Depp souffrirait de "troubles de l'érection" et que cela l'aurait encouragé à violer Amber Heard avec une bouteille. "J'ai senti cette pression contre mon pubis. Je n'ai pas bougé, car je ne savais pas si elle était cassée", avait affirmé l'actrice lors de cette joute médiatique qui devient de plus en plus de sombre.