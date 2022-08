Britney Spears s'en prend à l'église catholique et divise ses fans

Légèrement remontée. Le 9 juin, Britney Spears disait "oui, je le veux" à son compagnon, le coach sportif Sam Asghari. Une journée forcément spéciale pour la quarantenaire, libérée de sa tutelle à la fin de l'année 2021. Mais aujourd'hui, la chanteuse semble nourrir des regrets.

"Voilà où je voulais me marier pendant le Covid !", a-t-elle écrit en légende d'une publication sur son compte Instagram."Deux ans plus tard, quand j'ai voulu me marier là-bas, ils ont dit que je devais être catholique et que je devais passer un test ! L'Église n'est-elle pas censée être ouverte à tous ?", a déploré celle qui fut biberonnée aux enseignements de la convention de l'Église baptiste du Sud des États-Unis.

Dans les commentaires, certains internautes ont souligné que l'Église catholique avait ses propres règles en ce qui concerne les mariages. "Ce n'est pas juste un lieu pour mariage commercial", a notamment souligné une internaute. "L'église n'est pas juste un lieu, c'est un endroit sacré", a écrit un autre utilisateur. Il s'agit du troisième mariage de Britney Spears après des unions avec Jason Alexander et Kevin Federline.