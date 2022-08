"J'ai besoin de 10 000€ par mois": Véronique Genest explique pourquoi elle est encore "obligée de travailler"

Plus connue ces dernières années pour ses violentes sorties sur les réseaux sociaux au sujet du vaccin, de l'Ukraine ou de la crise sanitaire que pour sa carrière de comédienne, Véronique Genest fait encore une fois parler d'elle.

A l'occasion du festival Corse en scène, Véronique Genest s'est confié à Ici Paris. "L'année dernière, je jouais dans une pièce qui s'est arrêtée en octobre, on n'a pas eu de boulot pendant le Covid. Un jour, j'ai entendu aux infos que le ministère de la Culture autorisait le théâtre en plein air et assis, et subventionnait les festivals." L'actrice de 66 ans aurait en plus besoin de beaucoup d'argent pour maintenir son train de vie et celui de ses proches. "J'ai de la chance, j'ai des biens, des économies, mais elles ne seront pas éternelles, révèle-t-elle. J'ai eu ma maman à charge – la maison de retraite coûtait entre 5 000 et 6 000 euros par mois – ainsi que l'ex-femme de mon mari. Il faut que je gagne ma vie, que je travaille. J'ai besoin de 10 000 euros par mois, pour tenir et aider ceux qui sont autour de moi".

Et ce n'est même pas la première fois qu'elle fait cette déclaration...