"Je suis tellement fluide": Demi Levato rétropédale et utilise à nouveau le pronom "elle"

Un peu plus d'un après son coming-out non-binaire, Demi Lovato revient sur sa position. La chanteuse de 29 ans, qui avait adopté le pronom neutre "iel" ("they" ou "them" dans la langue de Shakespeare, Ndlr), a choisi d'utiliser à nouveau le pronom genré "elle". Elle a expliqué ce revirement.

"Personne n'est parfait"



"Dernièrement, je me suis sentie plus féminine, j'ai donc adopté à nouveau ''elle''. Mais je pense que ce qui est important, c'est que personne n'est parfait. Tout le monde se trompe de pronom à un moment où à un autre, et notamment quand les gens apprennent. C'est juste une question de respect", a-t-elle confié dans le podcast "Spout". Celle qui se décrit comme une personne "tellement fluide" veut simplement se sentir "comme un humain". "Je n'avais pas l'impression qu'il y avait une salle de bain faite pour moi, car je ne me sentais pas forcément comme une femme ni comme un homme", a-t-elle déclaré au sujet de son changement en mai dernier.