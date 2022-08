Polémique au Royaume-Uni : Kate et William prennent-ils trop de vacances ?

C'est dans le journal l'Express que la spécialiste de la famille royale, Daniela Elser a déclaré que Kate et William passaient trop de temps en vacances. Elle estime qu'il serait temps pour le couple royal d'être un peu plus présent pour le peuple britannique.

"On ne peut pas dire le contraire: William et Kate ont un problème avec les vacances, démarre-t-elle dans les colonnes du tabloïd conservateur, il est temps pour les Cambridge de renoncer à cet avantage royal".

Selon les dires de la spécialiste, le couple aurait par à peu près 100 jours de "congés", une aberration pour Daniela Elser. “Ils ne peuvent pas avoir près de 100 jours de vacances par an et continuer de se vendre en tant que Duc et Duchesse très présents pour le pays”, raconte-t-elle pour un autre média anglais. A titre de comparaison, la princesse Anne, âgée de 71 ans, aurait effectué plus de visites officielles que William et sa femme. Cet été le couple "brillerait surtout par son absence”.

Si les membres de la famille royale ont le droit de prendre des vacances, mieux vaut ne pas en abuser. "Ce n’est pas parce que les Cambridge peuvent prendre plusieurs mois de vacances dans l’année qu’ils doivent le faire."