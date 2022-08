"Agissons immédiatement": l’inquiétant message de la femme de Daniel Levi

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Le message ne laisse pas l’ombre d’un doute : Daniel Levi ne va pas bien. Pas bien du tout. Son épouse a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il “a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir”. “Agissons immédiatement”, ajoute-t-elle.

Cela fait plusieurs années que l’interprète de Moïses dans la comédie musicale Les Dix Commandements se bat contre la maladie. Ces derniers jours, sa situation semble s’être compliquée. La semaine dernière, sa femme annonçait qu’il bénéficiait d’un nouveau protocole de soin contre son cancer du côlon. “Prions ensemble pour sa guérison complète”, avait-elle lancé. Sept jours plus tard, le ton est plus alarmiste.

Pourtant, à la mi-juillet les nouvelles étaient plutôt rassurantes. Après une hospitalisation d’urgence suite à des complications, Daniel Levi se confiait dans une vidéo. La barbe fournie, la voix un peu faible : “Je voulais vous donner quelques nouvelles rassurantes. Et peut-être même au-delà de ça. […] C’est vrai que ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi mais on me soigne”. Avec fierté, il annonçait même être papa d’une petite fille” Vous voyez le visage d’un homme fatigué parce qu’il n’a pas dormi”, soulignait-il avec le sourire, sa fille étant née le matin du jour où il a enregistré la vidéo.