C'est quoi le Morpheus8, l'astuce minceur prônée par Kim Kardashian ?

"Ça change la vie !"

Kim Kardashian le concède volontiers : à 41 ans, elle est prête à tout pour être au top de sa forme. Tout récemment, la star a donné un coup de projecteur à une procédure de plus en plus populaire. Son nom ? Le Morpheus8.

Derrière cette appellation tout droit sortie de Matrix, on trouve un laser aussi efficace que douloureux. "J'ai fait le laser Morpheus8 pour raffermir mon ventre. C'est clairement mon laser préféré, mais qu'est-ce que ça fait mal", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, partageant une photo de son ventre à vif à ses 328 millions de followers. Cette méthode agit directement sur les fibres de collagène et d'élastine présentes naturellement dans le corps. Résultat : un remodelage et un raffermissement inégalés. Le prix varie entre 180 et 350 euros en moyenne sur les zones concernées et les cliniques.

©AFP

Kim Kardashian a récemment perdu 16 kilos en marge du Met Gala, cérémonie où elle avait porté une robe mythique de Marilyn Monroe.