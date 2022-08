"Guerre froide": Victoria Beckham ne supporte plus sa belle-fille

"Guerre froide."

Le terme est lancé sans équivoque dans la presse américaine. Les protagonistes ? Victoria Beckham, d'un côté, Brooklyn et sa femme Nicola Peltz de l'autre. Et entre l'ancienne Spice Girl et sa belle-fille, une certaine animosité serait installée.

"Elles ne se supportent pas et ne s'adressent plus la parole", a affirmé une source à Page Six. La styliste n'aurait tout simplement pas digéré le fait d'avoir été mise à l'écart au moment de préparer le mariage de son aîné. La communication entre la mère et sa bru fut réduite au strict minimum, et Brooklyn se serait même éloigné du reste du clan depuis. L'apprenti photographe préférerait désormais la compagnie de son beau-père, le richissime homme d'affaires Nelson Peltz.

"C'est du drama non-stop", glisse-t-on volontiers. Victoria Beckham aurait aussi piqué une crise à la sortie du magazine Tatler où Nicola Peltz figurait en couv' en juin dernier. "La nouvelle Mme Beckham", pouvait-on y lire. Ambiance...