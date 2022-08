Britney Spears rejetée par ses fils: "Ils ont essayé de lui accorder le bénéfice du doute, mais..."

Entre ses selfies presque nue et les annonces de son retour aux affaires musicales, la voici à présent prise pour cible par un de ses ex.

Dans une interview au Dailymail, Kevin Federline a fait savoir que les fils de la pop star ne veulent plus voir leur mère. "Les garçons ont décidé de ne pas la voir pour le moment" et cela fait plusieurs mois que cela dure. Sean et Jayden, 16 et 15 ans, n'ont même pas été à son récent mariage, indique-t-il.

"Je ne sais pas si je peux répondre à toutes leurs questions, mais j’ai juste essayé de leur expliquer que leur mère avait besoin d’aide, et que les gens étaient là pour essayer d’y arriver, pour améliorer la situation […] Ils ont essayé de lui accorder le bénéfice du doute, mais […] ça fait mal d’être dans cette position."

Britney a répliqué sur Instagram : "Cela m'attriste d'apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants." Elle ajoute : "Je leur ai tout donné […] Élever des adolescents n'est jamais facile pour personne. D'autres artistes ont fait bien pire lorsque leurs enfants étaient extrêmement jeunes !!!''