Comment Peter Jackson veut utiliser l’hypnose pour oublier ses films

Chez Peter Jackson, tout semble aller par trois : les Oscars reçus à titre personnel et les trilogies du Hobbit ou du Seigneur des anneaux. Mais par contre, il lui aurait sans doute fallu bien plus de trois séances pour mener à bien un projet assez délirant : oublier complètement ses propres films.

Cela ressemble à une vaste blague, mais il a tenu à préciser que ce n'était pas le cas lors d'une interview à The Hollywood Reporter. "En tournant les volets du Seigneur des Anneaux, j'ai toujours eu l'impression d'être la personne malchanceuse qui n'a jamais pu les voir comme des fictions qui sortent de l'ordinaire. Lors de leur projection, j'étais plongé dedans depuis cinq ou six ans. C'était une telle perte pour moi de ne pas pouvoir les voir comme tout le monde. J'ai même sérieusement envisagé d'aller voir un hypnothérapeute pour qu'il m'hypnotise et me fasse oublier les films et le travail que j'avais accompli au cours des six ou sept dernières années, afin que je puisse m'asseoir et les apprécier."

Il n’y a jamais donné suite. Un hypnotiseur est donc passé à côté de la demande la plus bizarre de toute sa carrière.