Britney Spears filmée par ses fils à son insu: Kevin Federline dévoile deux vidéos tendues

La tension est palpable. Ces derniers jours, Britney Spears et Kevin Federline ont déterré la hache de guerre. Celui qui fut marié à la chanteuse de 2004 à 2006 a récemment accordé une interview au Daily Mail qui a mis le feu aux poudres."Les garçons ont décidé de ne plus la voir pour le moment. Cela fait quelques mois qu'ils ne l'ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage", a-t-il notamment confié, levant le voile sur la relation en dents de scie entre la star et ses enfants. L'ancien danseur en a également profité pour prendre la défense de Jamie Spears, "un homme qui se souciait vraiment de sa famille et qui voulait que tout se passe bien".

"Ce ne sont pas les pires"



Quelques jours plus tard, l'Américain a décidé de joindre l'acte à la parole en dévoilant deux vidéos inédites et tendues filmées par leurs fils, Sean et Jayden."Je ne peux pas rester les bras croisés. (...) Même si cela nous fait mal, nous avons décidé en famille de poster ces vidéos où les garçons avaient 11 et 12 ans. Ce ne sont pas les pires. Les mensonges doivent cesser. J'espère que nos enfants grandiront et seront meilleurs que ça", a-t-il écrit sur son compte Instagram ce 11 août.

"Il est temps de commencer à me traiter comme une femme de valeur. Je suis une femme, d'accord ? Respectez-moi", lance Britney Spears, furieuse, dans la première séquence. Dans la seconde, elle entreprend de confisquer le téléphone de l'un de ses fils, car il a marché pieds nus dans la neige lors d'un voyage en Alaska. "Je suis choquée, je ne sais pas quoi faire de vous. Ton frère a les pieds en sang dans la neige, et tu trouves ça normal", y dit-elle. Le grand déballage ne fait peut-être que commencer.