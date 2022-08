"C'était déchirant": Eva Longoria fait ses premières confidences sur son divorce avec Tony Parker

Douze ans après son mariage avec Tony Parker, Eva Longoria a décidé d'ouvrir son coeur et se confier sur ce qui fut un énorme chamboulement.

"Je l'aime"

"C'est la première fois que je parle de ça, je suis désolée", a-t-elle glissé, non sans émotion, lors d'une interview sur CNN. "C'était décevant parce que j'avais une identité, j'étais Mme Parker et une épouse. Et quand on vous retire ça, vous vous dites : 'Qui suis-je ?' C'était dur ! Ce n'est pas une mauvaise personne. Il voulait quelque chose d'autre et je ne peux pas le détester pour ça", a-t-elle ajouté. Pour autant, l'actrice de Desperate Housewives s'est refusée à tout commentaire sur les raisons profondes de leur divorce. "Je ne parlerai jamais publiquement de ce qu'il s'est passé, des raisons de notre divorce, parce que je l'aime ! Et nous nous parlons encore, nous faisons encore partie de nos vies respectives", a-t-elle toutefois précisé.

Eva Longoria et Tony Parker furent mariés depuis 2004 à 2010.