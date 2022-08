Charlène de Monaco: bientôt un troisième enfant ?

Depuis le 26 juillet et sa sortie en solo dans une maison de retraite de Monaco, la princesse Charlène se fait discrète. Et il n'en fallait pas plus pour voir émerger une étrange rumeur. Cette fois-ci, l'information vient du côté du tabloïd Globe.

"Il a du pouvoir sur elle"

Ce 8 août, on pouvait y lire que le prince Albert presserait son épouse pour donner un frère ou une soeur à Jacques et Gabriella. "Albert et Charlene ont fait du passé table rase et semblent avoir remis à flot un mariage que beaucoup de gens vouaient à l'échec il y a de cela un an. Il est heureux de l'avoir de nouveau à ses côtés durant ses fonctions officielles et veut même aller plus loin en ayant un autre bébé. Cela assurerait aux Monégasques que tout va bien avec leur monarque et sa femme", assure une source. Le hic ? La Sud-Africaine, toujours fragile après sa longue convalescence, serait réticente à cette idée. "Il a du pouvoir sur elle", affirme pourtant cette même source.

Ce genre de scénario a le don d'agacer le couple princier, qui n'hésite plus à défendre sa vie privée. "Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple", avait déjà déploré Charlène lors d'une interview avec Nice-Matin en mai dernier.