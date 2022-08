Robbie Williams... nu en pleine interview (VIDEO)

Appelé par Jamie Theakston et Zoe Hardman pour répondre à quelques questions matinales, Robbie Williams était décidément très confortablement installé chez lui.

Allongé sur le lit, l'interprète de "Angels" répond favorablement lorsque Theakston lui demande s'il est nu. "Oui, je vais vous montrer", lance-t-il avant d'enseigner sa cuisse. Une attitude qui n'a pas vraiment plue au duo d'animateurs. "Vous saviez que nous avions un entretien ce matin. Pourquoi ne l’avez-vous pas pris au sérieux? Pourquoi êtes-vous allongé nu dans votre lit?"

Le chanteur de 48 ans se justifie alors en prônant son côté naturel. "Parce que je pense que les gens doivent être plus authentiques lorsqu’ils font des interviews et être plus détendus".

Son album, "XXV", est attendu le 9 septembre prochain.