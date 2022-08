Ben Affleck: sa lune de miel parisienne avec Jennifer Lopez l'aurait exaspéré

L'envers du conte de fées. Personne n'a pas y échapper : Ben Affleck et Jennifer Lopez ont étalé leur amour dans les rues de la capitale française durant plusieurs jours fin juillet. Mais tout ne fut pas rose, notamment pour l'acteur de Batman.

Trajet en péniche, emplettes chez Micromania, passage au Louvre... les mariés n'ont pas arrêté à Paris. Pour le plus grand plaisir des paparazzi. Et ils ont quelque peu gâché la fête si l'on en croit la presse américaine. "Il a eu un peu peur. C'était d'un tout autre niveau. Presque à la princesse Diana", a confié un proche dans le New York Post. Une pression hors norme à laquelle Ben Affleck est un peu moins habitué. "Jen a l'habitude des flashs, mais cette lune de miel, c'était un raz-de-marée. Jen est faite d'acier et elle sait que c'est le prix à payer, mais lui, il était quand même bien tendu", a-t-on ajouté. Sa mine renfrognée au moment de poser avec ses propres fans en témoigne.