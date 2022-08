"Je ne suis pas El Chapo": le compagnon d'Aya Nakamura sort du silence après leur garde à vue

"Nous avons fait des bêtises."

Six jours après avoir été placés en garde à vue pour violences réciproques, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont rompu le silence. Et c'est ce dernier qui a mené la charge contre les médias qui

"passent leur temps à divulguer des mensonges".

"La femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi. Je n'ai braqué personne. Avec aucune arme à feu, sans poudre, ni balles... Je ne suis pas El Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix. Donc tout va bien", a écrit le producteur sur Instagram ce vendredi 12 août. Malgré ces explications, le couple sera tout de même jugé fin novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en France.