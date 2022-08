L'étonnante ressemblance entre Jill Vandermeulen enfant et son fils James

Avec Jill Vandermeulen, il faut s'attendre à tout. Alors, lorsque son père retrouve d'anciennes photos d'elle enfant, elle les numérise et les poste sur Instagram. S'il est amusant de voir qu'elle était la bouille de l'influenceuse et animatrice de RTL-TVi à l'époque, ce qui surprend le plus c'est de constater à quel point son fils, James, lui ressemble. "Troublant, n'est-ce pas", note-t-elle alors qu'elle a placé en vis-à-vis des photos d'elles et de sa progéniture qui fêtait ses 10 ans ce 15 août. Et de fait, la ressemblance est étonnante, ce que n'ont pas manqué de faire également remarquer Émilie Dupuis, Sandrine Coreman et Jeremstar dans les commentaires.