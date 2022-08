Madonna apparaît méconnaissable pour les 22 ans de son fils Rocco

Coup double. Ce 16 août, Madonna fête ses 64 ans. Cinq jours auparavant, le 11, c'était à Rocco Ritchie de souffler ses vingt-deux bougies. L'occasion pour la "Queen of Pop" de s'adonner à l'une de ses activités préférées : festoyer en famille.





La chanteuse américaine et sa tribu ont rallié la Sicile pour célébrer ce double anniversaire comme il se doit. Guitare, accordéon, champagne et cadeaux, l'ambiance était visiblement au beau fixe, comme en attestent la vidéo et les photos partagées par la star sur les réseaux sociaux. Toujours adepte des retouches outrancières et des filtres, Madonna y apparaît méconnaissable avec son visage juvénile. Rocco, lui, affiche une ressemblance affirmée avec son réalisateur de père. "Son portrait craché", peut-on lire dans les commentaires.