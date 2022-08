Ariana Grande "sexualisée" par Nickelodeon à l'adolescence: des vidéos malaisantes refont surface

L'envers de l'usine à rêves. Nickelodeon et le réalisateur Dan Schneider sont dans la tourmente depuis la sortie des mémoires de Jeanette McCurdy, ancienne star de la chaîne pour enfants. Consommation d'alcool en marge des tournages, comportements déplacés... celle qui tenait le rôle de Sam Puckett dans la série iCarly y dépeint une ambiance toxique.

Conséquence : des séquences troublantes avec Ariana Grande, sa co-star dans Sam & Cat, ont refait surface sur les réseaux sociaux pour valider ses dires. On y voit la future chanteuse, alors âgée de 16 ans, prendre des poses lascives, se sucer l'orteil, manipuler une pomme de terre de façon suggestive, ou encore s'arroser de l'eau sur la poitrine sur son lit. "Une sexualisation et une infantilisation" qui indignent la Toile. "C'est dégoûtant"et"Ariana est elle-même victime de la perversité de Dan Schneider", y lit-on. L'intéressé, qui nie tout comportement déplacé, a toutefois été écarté de la chaîne en 2018 suite à des plaintes.